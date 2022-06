RECHNET SICH DAS AUCH BEI INFLATION UND NIEDRIGZINSEN?

Jetzt und hoffentlich auch in Zukunft. Denn die Chancen dafür stehen gar nicht so schlecht. Beispielsweise haben die globalen Märkte – gemessen am größten Index der Welt, dem MSCI World Index – in den letzten 52 Jahren durchschnittlich 5,4% Rendite pro Jahr erzielt.2 Dem gegenüber stehen durchschnittlich 5,15% Inflation pro Jahr seit 1992 in Deutschland und eben die niedrigen Zinsen der letzten 13 Jahre.3,4 Auch wenn über 50 erfolgreiche Jahre natürlich kein Indikator für die Zukunft sind. Aber es gibt beispielsweise Schätzungen – wie vom Anlegerportal extraETF.com –, dass 2026 jeder vierte Mensch in Deutschland einen ETF-Sparplan haben wird.5 Und da ist dann natürlich die Frage: Können sich so viele Menschen irren?