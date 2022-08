Die Nachfrage nach digitalen Erlebnissen und die Art und Weise, wie wir spielen und lernen, hat sich grundlegend verändert. Viele Unternehmen unterstützen diesen Trend und treiben ihn durch Lösungen voran, die sich am modernen Lebensstil der Konsumenten und ihren veränderten Gewohnheiten in den Bereichen Unterhaltung und Bildung orientieren. Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen wie zum Beispiel Content-Plattformen, Hersteller elektronischer Geräte sowie im Bereich Online-Bildung und Gaming profitieren von diesem Trend und erwirtschaften häufig mehr als die Hälfte ihrer Erträge mit diesen Geschäftsfeldern. Neue ETFs in diesem Bereich bilden die Transformationsdynamik in Bildung und Unterhaltung in ihrer Bandbreite und diversifiziert ab.