In den letzten sechs Monaten haben sich die Hinweise verdichtet, dass wir uns in einem neuen Marktregime mit höherer Volatilität in der Wirtschaft und an den Märkten befinden. Dieses neue Regime ist das Resultat von Versorgungsengpässen, die dazu geführt haben, dass die Industrieländer nicht mehr so viel produzieren konnten, ohne die Inflation anzuheizen. Wir erwarten, dass diese Engpässe auf Dauer relevant bleiben werden. Grund dafür sind die Megatrends, die unserer Ansicht nach die Zukunft bestimmen. Die geopolitische Fragmentierung und die Verschiebungen in den globalen Lieferketten werden die Kosten der Produktion hochtreiben. Parallel dazu fachen die Regierungen mit der Energiewende die Energiekosten in den nächsten zehn Jahren an. Wegen der alternden Bevölkerungen wächst der Anteil der Rentner und verschärft den Arbeitskräftemangel. Der Vormarsch der Künstlichen Intelligenz (KI) könnte durch Produktivitätssteigerungen einigen Engpässen die Spitze nehmen. Dieser Effekt dürfte aber erst in Jahrzehnten spürbar sein.