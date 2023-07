GRUNDSÄTZLICHES ZU ANLEIHEN

Sie können Anleihen mit allen Arten von Fälligkeitsterminen kaufen – mit Laufzeiten von wenigen Monaten bis zu vielen Jahren. Anleihen mit längeren Laufzeiten – sagen wir 20 Jahre ab jetzt – gelten als risikoreicher als kurzfristigere Anleihen. Denn es ist schwer zu sagen, wie die Wirtschaft in der Zukunft aussehen wird. Langfristige Anleihen zahlen in der Regel einen höheren Zinssatz, da der Anleger größere Zins- und Inflationsrisiken in Kauf nimmt.